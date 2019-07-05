В Москве задержали ещё одного подозреваемого в грабеже с отравлением

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на МВД. В ведомстве уточнили, что речь идёт о 58-летнем уроженце Армении, который работает водителем такси. По данным полиции, несколько дней назад к медикам обратился человек, который рассказал, что плохо себя почувствовал после того как выпил воды, предложенной таксистом. Пассажир также сказал, что после поездки у него пропала банковская карта и с неё списали деньги – 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В конце июня в Москве задержали уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей и грабеже в центре Москвы. По версии следствия, он угощал прохожих отравленными напитками и, когда те теряли сознания, забирал их вещи и деньги.