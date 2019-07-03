Целому ряду кандидатов от оппозиции удалось собрать подписи для участия в выборах в Мосгордуму

До вечера завтрашнего дня документы с подписными листами должны быть переданы в городскую избирательную комиссию. Теперь столичным властям остаётся или зарегистрировать всех преодолевших барьер или пойти по пути манипуляций, — сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», глава сети штабов политика Алексея Навального Леонид Волков.

Волков добавил, что у хэдлайнеров кампании при честной игре со стороны власти нет шансов остаться незарегистрированными.