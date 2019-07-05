Перевернувшийся в Чёрном море катамаран перевозил больше 40 человек вместо допустимых 12

Причиной аварии стала перегрузка, сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. Два человека погибли. По данным источника ТАСС в экстренных службах, это жители Мордовии и Белгородской области. Ещё четырёх человек до сих пор ищут.

Судно с туристами перевернулось около Джубги сегодня вечером. По предварительным данным, на борту находились 43 человека – эти данные ещё уточняются. Владелец судна задержан, сообщает Следственный комитет. Местные власти говорили о задержании капитана, однако в полиции не подтвердили эту информацию. В МВД сказали, что капитан будет объявлен в розыск, готовится ориентировка.