В Москве в общественном пространстве «Яма», открытом сегодня после ремонта, вновь проводятся задержания

Силовики забрали по меньшей мере двух человек, — сообщает сайт «МБХ Медиа».

Хохловскую площадь, которая имеет неофициальное название «Яма», закрыли на ремонт неделю назад. До этого несколько недель подряд по пятницам на территорию в сопровождении полиции приходили участники движения «Лев против», которые борются с употреблением алкоголя и курением в общественных местах. Во время каждого рейда полиция задерживала людей.