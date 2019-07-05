После гибели пассажиров прогулочного судна в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело

Расследование идёт по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец катамарана задержан, сообщает Следственный комитет. Информацию местных властей о задержании капитана в силовых структурах пока не подтверждают, пишет ТАСС. Ранее агентства сообщали, что капитана не могут найти.

Прогулочное судно с туристами перевернулось в Туапсинском районе примерно в ста метрах от берега. По предварительным данным, на борту было больше 40 пассажиров – точного количества до сих пор нет, однако известно, что этот тип катамарана вмещает около 20 человек, пишет агентство Интерфакс.