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22:30, 05 июля 2019

После гибели пассажиров прогулочного судна в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело

Расследование идёт по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец катамарана задержан, сообщает Следственный комитет. Информацию местных властей о задержании капитана в силовых структурах пока не подтверждают, пишет ТАСС. Ранее агентства сообщали, что капитана не могут найти.

Прогулочное судно с туристами перевернулось в Туапсинском районе примерно в ста метрах от берега. По предварительным данным, на борту было больше 40 пассажиров – точного количества до сих пор нет, однако известно, что этот тип катамарана вмещает около 20 человек, пишет агентство Интерфакс.



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