Два человека погибли после того как на Черном море близ Туапсе перевернулось прогулочное судно с отдыхающими

Данные о пострадавших разнятся, всего на борту опрокинувшегося в непогоду катамарана находились 43 человека. Владелец судна задержан, с ним работают сотрудники полиции.

Пострадавшие при опрокидывании прогулочного катера «Атолл» неподалеку от Голубой бухты у поселка Джубга, как сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин, не нуждаются в госпитализации. На борту судна находилось свыше четырех десятков человек. При этом официально по билетам на катамаране было 20 пассажиров, такова и вместимость судна. В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК подтвердили, что погибли две женщины. Все произошло в 17.45 по местному времени, в сотне метров от берега дикого пляжа «Гринвуд». Катамаран, принадлежащий частному лицу, опрокинулся, многие смогли доплыть до берега. Людей спасали сотрудники МЧС и проходившие мимо лодки и гидроциклы. Как пишет сайт Юга.ру, двух женщин медики пытались откачать на борту спасательного катера, но они скончались не приходя в сознание. Одна из возможных причин ЧП – перегрузка судна. Впрочем, в этом предстоит разобраться следователям. В регионе, ко всему прочему, сейчас действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря и говорить об окончательных причинах произошедшего пока преждевременно, заявили в СК.