Окружные избиркомы столицы официально завершили приём заявлений на выдвижение в депутаты Мосгордумы

Как уточнили в городской избирательной комиссии, приём документов на регистрацию, включая подписи избирателей, продлится до шести вечера завтрашнего дня. Собрать нужное число подписей удалось многим представителям оппозиции. Среди них — юрист ФБК Любовь Соболь. В интервью «Эху Москвы» она сказала, что не сомневается в победе в случае, если процедуры регистрации будут успешно завершены.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.