Сотрудники ФСБ, арестованные по делу о разбое, могут быть причастны к хищению денег, обнаруженных у  Захарченко

Сотрудники ФСБ, арестованные сегодня по делу о разбое, могут быть причастны к хищению денег, обнаруженных у полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Об этом со ссылкой на источники пишет «Новая газета». По словам собеседников издания, речь идёт о ста миллионах рублей, которые бесследно пропали во время обыска у бывшего высокопоставленного сотрудника МВД.

По предварительным данным, среди задержанных сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К». Пятерых сегодня отправили под стражу, двоих под домашний арест.

Эти аресты – признак борьбы внутри ведомства, в том числе за политическое влияние, сказал в эфире «Эха Москвы» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Муратов добавил, что в рамках этой же борьбы в последние несколько лет появляются дела в отношении крупных предпринимателей, например братьев Магомедовых или Сергея Петрова.