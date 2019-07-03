Арестованный помощник полпреда президента в Уральском округе Александр Воробьёв имел доступ к гостайне

Это предусмотрено его должностью, пояснил источник агентства Интерфакс в администрации президента. Чиновника подозревают в госизмене. Детали уголовного дела не разглашаются. По некоторым сведениям, у Воробьёва нашли звукозаписывающее устройство, а также паспорт гражданина Польши, — пишет сайт Znak.com. Лефортовский суд арестовал помощника полпреда на 2 месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат чиновника Алексей Альянов сказал «Эху Москвы», что решение об аресте будет обжаловано.

Александр Воробьев – уроженец Калининградской области. Долгое время он работал в этом регионе в команде Николая Цуканова. Когда Цуканов был назначен полпредом президента в Уральском округе, Воробьев перешел к нему на работу в Екатеринбург. Впрочем, как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на источник, чиновник почти не появлялся на Урале, он курировал представительство полпредства в Москве.