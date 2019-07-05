Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4-х миллиардов рублей

Как говорят в Следственном комитете, он использовал реквизиты фиктивно созданных коммерческих организаций. В схему были вовлечены 10 человек, которым не было известно об истинных намерениях, — считают следователи. Вместе с тем они говорят, что действовала организованная группа. Подозреваемому предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Дела других фигурантов выделили в отдельное производство, поскольку они заключили досудебные соглашения, — сообщает агентство ТАСС.