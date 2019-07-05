Помощник уральского полпреда Александр Воробьев, арестованный по подозрению в госизмене, имел доступ к гостайне

Помощник уральского полпреда Александр Воробьев, арестованный по подозрению в госизмене, имел доступ к государственной тайне. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник в администрации президента.

Воробьева задержали сотрудники ФСБ. Сегодня суд арестовал чиновника на 2 месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. О сути дела ничего неизвестно. Адвокат Воробьева Алексей Альянов сказал «Эху», что решение об аресте будет обжаловано. Раскрывать какие-либо подробности он отказался.