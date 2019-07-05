Два человека погибли в Краснодарском крае, где в Чёрном море перевернулся катамаран

Это официально подтверждает Следственный комитет. Владелец катамарана задержан, капитан скрылся, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на администрацию Туапсинского района. По предварительным данным, судно, вмещающее около 20-ти человек, перевозило больше 40 пассажиров.

Катамаран перевернулся в районе Джубги примерно в 100 метрах от берега. Агентства пишут, что доставлять людей на берег спасателям помогали проходящие мимо катера и гидроциклы.