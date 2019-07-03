Косачев: Решение ЕР не выдвигать кандидатов в Мосгордуму было принято московским отделением партии и участниками гонки

Решение «Единой России» не выдвигать кандидатов на выборы в Мосгордуму было принято московским отделением партии и самими участниками гонки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член высшего совета «Единой России», председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что все участники выборов в Мосгордуму от «Единой России» идут как независимые кандидаты.

«Это решение московской организации и самих кандидатов. В данном случае это совершенно демократическая процедура выработки таких решений. Все-таки выборы не региональные — они субъектовые, московские. Это исключительная компетенция московской партийной организации», — пояснил К.Косачев.

Он подчеркнул, что просто принимает решение коллег «таким, какое оно есть». «Я не имею к этому отношения, потому что это не федеральные выборы», — заключил К.Косачев.