Власти Туниса запретили носить в госучреждениях никабы – это головные уборы, закрывающие лицо. Решение объяснили мерами безопасности, — сообщает агентство Reuters. На прошлой неделе в Тунисе было совершено три теракта, ответственность за которые взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Агентство отмечает, что атаки могут быть связаны с приближающимися парламентскими выборами и пиком туристического сезона.