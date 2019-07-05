Бывшего главу Махачкалы Абусупьяна Гасанова оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о превышении полномочий

Чиновник признал свою вину и возместил ущерб, оцененный в 34 миллиона рублей.

Следствие выяснило, что весной прошлого года Гасанов, которому временно поручили исполнять обязанности главы дагестанской столицы, распорядился отдать тендер на ремонт дорог компании «Дормост». Она предлагала выполнить работы на сумму, которая на 34 миллиона превышала цену, предложенную другим участником. Осенью Гасанова задержали по ходатайству ФСБ.