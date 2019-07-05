В Краснодарском крае, где в Черном море перевернулось прогулочное судно, погибли две женщины

Об этом сообщает сайт «Кубанские новости». Такие же данные привел директор расположенного неподалеку пляжа.

Официально власти не говорят о жертвах. В МЧС сказали, что два человека пострадали. По предварительным данным, на борту катамарана находились 43 человека. При этом на прогулку официально продали только 20 билетов, — сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что владелец судна задержан.