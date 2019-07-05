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21:00, 05 июля 2019

Опрос ВЦИОМ продемонстрировал новое снижение уровня доверия россиян Владимиру Путину

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». За последнюю неделю июня уровень одобрения деятельности президента снизился на 1% — до 63,7%. Доверяют главе государства 72% опрошенных.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что поменял методику опроса о доверии россиян политикам. Это было сделано вскоре после того, как социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия Путину, и в Кремле сказали, что видят разные рейтинги, и попросили уточнить данные.



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