Косачев: Говорить о полном восстановлении отношений России с ПАСЕ нельзя

Говорить о полном восстановлении отношений России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) нельзя. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Нет, так говорить нельзя. Сейчас защищены поправками в регламент только основополагающие права национальных делегаций: право голосовать, выступать и быть представленными в органах Ассамблеи. Эти полномочия ни при каких обстоятельствах нельзя ограничить. Но там осталось достаточно большое количество возможностей ограничивать полномочия национальных делегаций по вторичным функциям», — отметил сенатор.

В частности, К.Косачев уточнил, что это касается полномочий, которые связаны с представлением ПАСЕ — например, быть докладчиком от имени всей Ассамблеи, возглавлять ее комитет или комиссию. «Данные полномочия теоретически могут ограничиваться. Это лазейка, которая раз за разом будет использоваться нашими оппонентами до тех пор, пока и она не будет устранена из регламента. Мы над этим будем работать», — заверил сенатор.

К.Косачев также подчеркнул, что восстановление российской делегации в полномочиях «никоим образом не должно читаться как то, что Ассамблея полностью встала на позиции российской стороны в интерпретации тех или иных спорных, конфликтных сюжетов в отношениях». «Нам предстоят очень тяжелые дискуссии и по статусу Крыма, и по ситуации на востоке Украины, и по положению сексуальных меньшинств, и по исполнению решений ЕСПЧ. Но сейчас мы хотя бы будем иметь возможность отстаивать нашу позицию, представлять аргументы и добиваться того, чтобы Ассамблея их рассматривала объективно. Это уже немало», — заключил сенатор.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

26 июня 2019 года на саммите ассамблеи было принято решение вернуть Россию в ПАСЕ с полным объемом полномочий.