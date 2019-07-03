Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал вынужденным ответом России на провокацию задержание украинских моряков в Керченском проливе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Моя личная точка зрения: то, что эти люди сейчас находятся у нас в местах содержания под стражей, является гарантией того, что этих людей не станет больше. Если бы их не задержали или тут же отпустили, на следующий день приплыло бы следующих три или тридцать украинских судов. Это была осознанная провокация», — заявил К.Косачев.

Он считает, что «она была нужна Украине, и нет никаких гарантий, чтобы это не стало повторяться вновь и вновь». «Таким образом, рано или поздно мы бы столкнулись с ситуацией, когда пришлось бы задерживать 100 или 1000 человек.

То, как Россия среагировала на ту провокацию, остудило горячие головы на Украине. Стало очевидно, что с Россией это не пройдет», — подчеркнул сенатор.

К.Косачев напомнил, что, по официальной российской позиции, вопрос о судьбе украинских моряков будет решаться после завершения следственных действий. «Надо разобраться во всех обстоятельствах этого дела, установить досконально, какой у них был приказ, кто его отдавал, куда они шли, в каких целях, кто несет ответственность за то, что они вместо повторения нормального цивилизованного способа прохождения в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, решили сделать по-другому», — уточнил сенатор.

Он также отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы в ее отношениях с Украиной «сохранялась максимально взвинченная напряженность».

По версии РФ, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате пограничники применили оружие и задержали суда. Ранения получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все 24 украинских моряка арестованы и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 УК РФ — «Незаконное пересечение государственной границы России», предусматривающей до шести лет лишения свободы.

На Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили «агрессивные действия» против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве считают военнопленными.