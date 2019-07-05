Неизвестный мужчина напал на журналистов возле Лефортовского суда Москвы

Это произошло после того, как было вынесено решение об аресте помощника полпреда президента в Уральском округе. Как пишет сайт «Медиазона», мужчина применял силу к тем, кто снимал, как арестованного Александра Воробьева выводят из здания суда. Корреспондент «МБХ Медиа» Анастасия Ольшанская сообщила в Твиттере, что получила травмы и зафиксировала это в травмпункте.

Помощника уральского полпреда арестовали сегодня по делу о госизмене.