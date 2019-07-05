Судно с туристами, на борту которого находилось более 40 человек, перевернулось в Черном море недалеко от Туапсе

По предварительным данным, погибли два человека. О жертвах сообщил директор местного пляжа Андрей Андреев. В МЧС заявляют о двух пострадавших. Там уверяют, что всех спасли. Источник агентства Интерфакс говорит, что официально по билетам на борту было 20 пассажиров.

Прогулочный катер перевернулся примерно в 100 метрах от берега. Людей спасали сотрудники МЧС и проходившие мимо лодки и гидроциклы. Южное следственное управление на транспорте объявило о начале проверки.