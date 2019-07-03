Косачев: Грузия должна сделать первый шаг на пути к урегулированию отношений с Россией

Грузия должна сделать первый шаг на пути к урегулированию отношений с Россией. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Грузия сделала первый шаг 20 июня. Разумеется, ей сейчас и находить выход из этой ситуации. На мой взгляд, президент страны должна выступить с заявлением, сказав: «Прошу прощения за эмоции, которые меня в тот вечер охватили. Давайте теперь на холодную голову разберем ситуацию», — отметил сенатор.

К.Косачев добавил, что руководство Грузии также должно «выразить сожаление тем, что произошло, призвать грузинских парламентариев найти возможность извиниться перед российскими парламентариями, Межпарламентской ассамблеей православия и подтвердить, что такое ни при каких обстоятельствах больше не повторится при условии, что стороны заранее согласовывают параметры того или иного визита».

К.Косачев подчеркнул, что «ответственность за произошедшее целиком и полностью на грузинской стороне». «Я сожалею по поводу того, что произошло, и не понимаю, что должна делать в данной ситуации Россия. Эта провокация отбросила наши и без того незавидные отношения на годы назад, если не уничтожив, то, во всяком случае, серьезно заблокировав ту терпеливую, кропотливую работу, которую вели и с той, и с другой стороны», — заключил сенатор.

20 июня в Тбилиси начались массовые протесты. Поводом для них стала сессия Межпарламентской ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция в знак протеста сорвала заседание, после чего российской делегации пришлось покинуть Грузию под охраной спецслужб.

Протесты сразу вылились в попытку штурма парламента. При разгоне участников акции грузинская полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, 305 человек были задержаны. 121 задержанного отправили под арест на 12 суток, но потом освободили.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что беспорядки устраивают «деструктивные» оппозиционные силы, которые выполняют «план Москвы». Она исключила «православный союз» России и Грузии, заявив, что не верит в союз со страной, «оккупировавшей ее территории» и борющейся «с религией, христианскими правилами».