Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о поджоге офисов НТВ и агентства ФАН, которое связывают с Пригожиным

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о поджоге офисов НТВ и агентства ФАН, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Фигуранты дела возместили редакциям ущерб. Вадим Лившиц, признанный заказчиком, получил штраф размером 25 тысяч рублей. Он сказал, что заплатил за поджог офиса ФАН из-за неприязни к так называемой «фабрике троллей», которую связывают с Пригожиным. Другие фигуранты дела, которых следствие сочло исполнителями, получили штрафы от 20-ти до 35-ти тысяч рублей.