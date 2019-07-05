Во французском визовом центре в Москве введена обязательная предварительная запись на подачу документов на визы
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на посольство республики. Там объяснили решение постоянным ростом заявок.
Накануне портал TourDom.ru со ссылкой на данные туроператоров сообщил, что в Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию. Визовые центры сократили время приема документов. Некоторые туроператоры рассказали, что из-за этого вынуждены прекращать продажу путевок во Францию за 20 дней до вылета. Сайт связал ограничения, введенные визовым центром, с попыткой решить вопрос с очередями, которые наблюдаются с весны.