Суд обязал Минобороны выплатить 300 тысяч рублей жителю Пермского края за смерть его сына во время службы в армии

Пресненский суд Москвы обязал Минобороны выплатить 300 тысяч рублей жителю Пермского края за смерть его сына во время службы в армии. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката Елену Макарову. Отец молодого человека требовал взыскать миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Три года назад Денис Хамидуллин подвергся издевательствам со стороны командира. Тот бил его, заставлял в защитном костюме с противогазом отжиматься и повторять общие обязанности военнослужащего. Спустя несколько месяцев молодой человек покончил с собой. Судмедэкспертиза не нашла связи между избиениями и суицидом. Командира Егора Сенаторова приговорили к 3-м годам лишения свободы условно по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.