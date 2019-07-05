По предварительным данным, два человека погибли после того, как в Черном море перевернулось судно с туристами

По предварительным данным, два человека погибли в Краснодарском крае после того, как в Черном море перевернулось судно с туристами. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на директора пляжа Джубга Андрея Андреева.

В МЧС сначала официально сказали, что всех спасли. Теперь говорят, что два человека пострадали. Данные приводит агентство ТАСС. По словам спасателей, всего на борту было 43 человека. Вместе с тем информационные агентства пишут, что на катамаран официально было продано 20 билетов. После того, как судно перевернулось, спасать людей и доставлять на берег сотрудникам МЧС помогали проходившие мимо гидроциклы и катера. Южное следственное управление на транспорте после происшествия начинает проверку, — передает агентство ТАСС.