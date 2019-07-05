Финляндия предоставила политическое убежище жителю российского города Дно, обвиняемому в экстремизме

Об этом сообщает «Радио Свобода». 46-летний музыкант и поэт Борис Яковлев рассказал, что финские власти сочли обоснованными его опасения быть арестованным на родине.

Два года назад управление ФСБ по Псковской области возбудило в отношении Яковлева уголовное дело. Признаки экстремизма спецслужбы усмотрели в его публикациях в соцсети ВКонтакте. Там он размещал свои песни. Из заказанной силовиками экспертизы текстов следовало, что в композициях содержатся призывы к насильственному изменению государственного строя или захвату власти. После того, как защищавший Яковлева адвокат Дмитрий Динзе сказал музыканту, что ему грозит лишение свободы, бард уехал из страны. Впоследствии Псковский городской суд заочно вынес решение об аресте.