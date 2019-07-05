Кузьминский суд арестовал владельца компании «Домашние деньги»

Евгений Бернштам взят под стражу на 16 суток. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Общий объем претензий составляет 10 миллиардов рублей. по мнению следствия, Бернштам был организатором преступной группы, а его компания еще в 2012-м году фактически превратилась в финансовую пирамиду, которая получала деньги от клиентов и не собиралась их возвращать. Год назад кредиторы подали иск о банкротстве микрофинансовой организации «Домашние деньги», — пишет газета «Коммерсантъ».