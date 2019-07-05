МЧС сообщает о  спасении 37 человек после аварии с катером в районе Джугбы

МЧС РФ подтверждает инцидент с катером в районе вблизи Джугби, по данным ведомства, спасены 37 человек.

«Поступило сообщение о том, что в п. Джубга на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. Предположительно, на борту катера находилось 43 человека», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

Проводится спасательная операция, добавили там.

«37 человек доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящими судами шесть человек были доставлены на берег. Устанавливается их местонахождение»