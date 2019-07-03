Решение об аресте помощника полпреда президента в Уральском округе Александра Воробьева будет обжаловано

Об этом «Эху Москвы» сказал его адвокат Алексей Альянов.

Воробьева сегодня арестовали на 2 месяца по делу о госизмене. Заседание проходило в Лефортовском суде Москвы в закрытом режиме. Сотрудники ФСБ задержали Александра Воробьева сегодня утром. По некоторым данным, у него нашли паспорт гражданина Польши и звукозаписывающее устройство, — пишет сайт Znak.com. Детали уголовного дела не разглашаются. Максимальный срок, который грозит ему по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Воробьев был назначен помощником полпреда Николая Цуканова ровно год назад. Как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на источник, чиновник курировал представительство полпредства в Москве, жил и работал в столице и редко приезжал в Екатеринбург.