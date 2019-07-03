Спецслужбы Ливии задержали двоих россиян за попытку повлиять на местные выборы

Одного из них называют политтехнологом из команды Евгения Пригожина. Арест своих сотрудников уже подтвердили в российской некоммерческой организации «Фонд защиты национальных ценностей».

Генпрокуратура Ливии заявляет, что двое граждан России и три ливийца задержаны за попытку повлиять на предстоящие в стране выборы. Работодатель россиян, это НКО «Фонд защиты национальных ценностей», подтвердил – действительно еще в мае были задержаны сотрудники исследовательской группы Максима Шугалея. В Ливии они, согласно заверениям НКО, занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Обвинения во вмешательстве в электоральные процессы на территории Ливии названы необоснованными. Как пояснили в организации «Интерфакс», с момента задержания своих сотрудников, фонд в закрытом режиме проводил переговоры об освобождении своих специалистов. Впрочем, согласно письму прокуратуры, которая подконтрольна правительству в Триполи, о котором сообщает Bloomberg, задержанные россияне пытались встретиться с потенциальным кандидатом в президенты страны сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи. Ранее сообщалось, что по некоторым сведениям в африканских предвыборных кампаниях бизнесмена Евгений Пригожина работают более сотни политтехнологов. В МИДе сообщили, что проверяют появившуюся информацию, однако официального уведомления о задержанных россиянах от ливийской стороны пока не получили.

В настоящее время в Ливии нет единого центра власти и проведение всеобщих выборов на подконтрольной Триполи территории выглядит малореалистичным. Специалисты предпринимателя Пригожина работают во многих странах материка, — сказал «Эху» журналист, автор расследования вмешательства России в африканские выборы Илья Рождественский. По его словам, они занимаются самой разной деятельностью. По словам Рождественского, задержанный сегодня Максим Шугалей известен и в российской политике. В 2002-ом году будущий политтехнолог был кандидатом в питерское заксобрание от ЛДПР. Тогда он прославился тем, что на заседании центризбиркома буквально съел несколько финансовых документов, — отметил журналист.