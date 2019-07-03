Косачев назвал адекватной реакцию российских властей на события в Грузии

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал адекватной реакцию российских властей, которые запретили авиасообщение с Грузией после протестных выступлений в Тбилиси и обвинений в оккупации. Об этом К.Косачев сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Можно только сожалеть, что это произошло. Но реакция российских властей была адекватной, и она была, безусловно, нацелена на обеспечение защиты граждан РФ, которые приезжают в Грузию», — подчеркнул сенатор.

Как считает К.Косачев, этого бы не произошло, если бы президент Грузии Саломе Зурабившили попыталась урегулировать ситуацию вместо того, чтобы делать резкие заявления и подливать масла в огонь.

По мнению сенатора, грузинский лидер «была обязана приструнить своих депутатов, которые атаковали российского депутата Сергея Гаврилова по принципу его гражданства». Как подчеркнул К.Косачев, парламентарий приехал в Грузию «не как гражданин России, а как руководитель международной организации». «Ни при каких обстоятельствах нельзя было подвергать его какому бы то ни было прессингу, когда его туда пригласили, пустили, и когда для него была предоставлена та программа, которая была предоставлена. Обязанность грузинских парламентариев заключалась в том, чтобы соблюсти правила приличия, а не устраивать совершенно чудовищный спектакль и провокацию», — заявил сенатор.

К.Косачев полагает, что «радикальная оппозиция воспользовалась ошибкой, которую совершила принимающая сторона — официальная часть грузинского парламента». «Но в эти разборки моментально втянулась грузинский президент, причем по собственному выбору, на стороне этих радикалов, всю эту историю превратив в антироссийскую. За этим и последовала российская реакция», — подчеркнул он.

Как добавил К.Косачев, эти ограничения будут сохраняться «до тех пор, пока грузинские власти не поменяют поведение и отношение к гражданам России и не скажут исчерпывающим образом, что не считают людей, которые приезжают из России в Грузию, оккупантами и «пятой колонной».