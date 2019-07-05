Роскомнадзор составил административный протокол на компанию Google
Ее заподозрили в недостаточной фильтрации запрещенного контента в поисковой выдаче, — сообщает агентство Интерфакс. Google грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Ее заподозрили в недостаточной фильтрации запрещенного контента в поисковой выдаче, — сообщает агентство Интерфакс. Google грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Принимаю Ваше предложение. Ответ Валерию Соловью Мы должны договариваться друг с другом. Есть только одно условие – мы должны признавать право друг друга жить в стране и чувствовать себя в ней хозяевами. И мы не должны стремиться уничтожить друг друга – а именно это стремление видится мне за словом «либераст», которое Вы, увы, произнесли…
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…