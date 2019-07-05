Сотрудники ФСБ, арестованные по делу о разбое, могут быть причастны к хищению денег, обнаруженных у Дмитрия Захарченко

Сотрудники ФСБ, арестованные по делу о разбое, могут быть причастны к хищению денег, обнаруженных у полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Об этом со ссылкой на источники пишет «Новая газета». По словам собеседников издания, задерживать силовиков начали еще во вторник. Все подозреваемые могут быть причастны к хищению более 100 миллионов рублей, которые бесследно пропали во время обыска у бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Захарченко.

По предварительным данным, среди задержанных сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К». Пятерых сегодня отправили под стражу, двоих под домашний арест.