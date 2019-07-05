Спецслужбы Ливии задержали двух россиян, подозреваемых в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По сведениям издания «Проект», один из задержанных, Максим Шугалей, является политтехнологом, близким к бизнесмену Евгению Пригожину. Президент российской некоммерческой организации «Фонд защиты национальных ценностей» Александр Малькевич сказал агентству ТАСС, что задержаны двое его сотрудников. Среди них социолог Шугалей. Группа занималась исключительно проведением соцопросов, — сказал Малькевич. Всего в поле зрения спецслужб попали трое россиян, один из них успел покинуть страну.

Три месяца назад «Проект» писал, что связанные с Пригожиным политтехнологи работают по меньшей мере в двадцати странах и занимаются обеспечением победы нужных кандидатов на выборах.