Уволен директор Российского государственного академического Театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов

Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, художественному руководителю театра Евгению Марчелли объявлен выговор. В минувший понедельник труппа направила письмо министру культуры с просьбой поддержать худрука в его конфликта с директором. Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018-го года вместо ранее арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина.

Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли отказался от должности. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что делает это с чистой совестью, потому что перед уходом удалось добиться отставки генерального директора. Марчелли добавил, что проработал в театре почти десять лет.