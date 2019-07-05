Пловец А.Попов подаст иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

Почетный член Международного олимпийского комитета пловец Александр Попов подаст иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции при выборе столицы летних Игр 2016-го года. В своем заявлении, которое цитируют информационные агентства, он отмечает, что готов предоставить любую информацию по данному вопросу Комитету МОК по этике. Ранее обвинения в свой адрес отверг член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сиржиу Кабрал заявил, что девять членов комитета, включая Бубку и Попова, получали деньги в обмен на голоса на выборах Олимпийской столицы 2016-го года.

Сержио Кабрал заявил в суде, что сначала заплатил полтора миллиона долларов — за 5 или 6 голосов членов Международного Олимпийского комитета, — передаёт бразильская медиакомпания «Глобу». Ещё полмиллиона у него запросили чуть позже. Всего же было продано порядка 9 из 95 голосов; в результате, Рио-де-Жанейро обошёл Мадрид, Чикаго и Токио.

Деньги, которые предоставил бразильский предприниматель Артур Соарес, прошли через главу Бразильского олимпийского комитета Карлоса Артура Нузмана и тогдашнего президента международной федерации Лёгкой Атлетики Ламин Диак, который уже передал их функционерам МОК. Также Сержио Кабрал назвал некоторые имена членов комитета, которым могли пойти деньги — по сообщению The Washington Post, это россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.

Как отмечает европейское агентство Reuters, сейчас Кабрал отбывает 200-летний срок по обвинению в коррупции. И, не исключено, что эти показание он дал в обмен на гарантии смягчения наказания. По его словам, правда, находящийся сейчас в тюрьме экс-президент Бразилии Лула да Силва — был в курсе происходившего. Впрочем, издание UOL подчёркивает, что никаких данных о его активном участии в процессе — нет.

Выборы столицы летней Олимпиады 2016 года проходили на сессии МОК в Копенгагене. В итоге победил Рио-де-Жанейро, получивший 66 голосов против 32 у Мадрида.

Информация о том, что Рио-де-Жанейро мог получить Игры 2016 года за взятки была неожиданной. О том, что выборы были нечестными за предыдущие 10 лет, никто не говорил.

Выборы олимпийской столицы 2016 года проходили за семь лет до Игр в октябре 2009 на 121 сессии МОК в Копенгагене. Это сейчас интерес к проведению Олимпиад несколько поутих. Париж и Лос-Анджелес получили Игры на безальтернативной основе, а тогда кандидатов было четыре. Кроме Рио на Олимпиаду претендовали Чикаго, Мадрид и Токио, причем южноамериканский город не был фаворитом. На предварительном этапе, после того, как зимние Игры получил Сочи, кандидатуру снял Санкт-Петербург. На сессию прилетел уроженец Чикаго, тогдашний американский президент Барак Обама, но по свидетельству очевидцев, его протекция только помешала городу. Члены МОК были крайне недовольны тем, что охрана президента не пропускала их в зал. Фаворита, как говорят, прокатили в первом же туре – всего 18 голосов. Рио не был первым. Он проиграл всего два голоса Мадриду 26 против 28, но у Токио тоже были вполне конкурентоспособные 22. Во втором туре южноамериканцы прибавили сразу 20 голосов, а европейцы только два. Токио, напротив, потерял и с 20 голосами выбыл. Все решилось в третьем туре. Уверенную победу со счетом 66-32 одержал Рио-де-Жанейро. Очевидно, что многие члены МОК меняли мнение по ходу кампании, поэтому не совсем понятно, о чем говорит Александр Попов, уверяя, что не голосовал за Рио. Вообще, или в каком-то из трех туров? В оставшиеся семь лет о том, что выборы могли купить, не говорилось вообще, а вот о том, что город может не успеть подготовится – писали много. МОК даже рассматривал варианты замены, на случай форс-мажора. Обошлось. Как теперь понятно, не обошлось с другим.

В Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро приняли участие рекордные 206 стран.