Похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, пройдут на Серафимовском кладбище в Петербурге. Отпевание моряков состоится в Кронштадте.

Тела всех моряков доставили из Североморска в Петербург. Об этом сообщает ТАСС. Их провезли сегодня днем на четырех военных КАМАЗАх по Московскому проспекту, писала ранее Фонтанка.ру. Офицеров похоронят на Серафимовском кладбище. Руководитель петербургского клуба подводников Игорь Курдин рассказал «Ведомостям», что в память о 14 подводниках установят памятник, который в конечном итоге войдет в единый комплекс с мемориалом морякам, которые погибли на «Курске». Добавим, президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении моряков. Четверо стали героями России, остальным присвоены ордена Мужества.

По официальной версии, причиной гибели подводников стал пожар в аккумуляторном отсеке. Сейчас на пострадавшем глубоководном аппарате работает специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства случившегося. Однако, как говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти данные будут засекречены.

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь. Также помочь близким планирует и администрация Петербурга.

Власти обязаны были объявить траур по погибшим на подводной лодке, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Сванидзе добавил, что власти не объявляют трауры, потому что по их логике в таком случае в стране будет траур постоянно. По словам журналиста, это неправильная позиция.