В Москве арестовали сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое

По некоторым данным, они в частности похитили около 140 миллионов рублей из банка, инсценировав обыски.

По делу проходит семь человек – офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении «К» (оно занимается преступлениями в области информационной безопасности). Пятерых суд отправил в СИЗО до августа, еще двое будут находиться под домашним арестом. В Московском гарнизонном военном суде должности фигурантов дела и их фамилии не назвали. При этом, по данным источников агентства «Интерфакс», один из подозреваемых ранее работал в так называемом «банковском отделе» — искал организации, которые занимаются «обналичкой». Перейдя в другой отдел, он решил заработать и вместе со своим коллегой вымогал у таких контор деньги. Потом к делу привлекли спецназовцев. Но об этом узнали в руководстве ФСБ и инициировали расследование. Обыски прошли по 15 адресам. Не исключено, что в деле появятся новые фигуранты. Сейчас дело возбуждено по статье о разбое, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Однако по данным газеты РБК, задержанных также проверяют на причастность к организации преступного сообщества. Следствие полагает, что в деле может насчитываться от пяти до 12 эпизодов. В частности фигурантов подозревают в хищении 140 миллионов рублей в одном из столичных банков. Как пишет РБК, офицеры ФСБ инсценировали в кредитной организации обыск по поддельному постановлению. Газета «Ведомости» отмечает, что сотрудники ведомства напали на предпринимателя, который хотел положить средства на депозит. По информации издания, действовали они по наводке одного из сотрудников банка, с ним деньги и поделили.

РБК сообщает, что силовиков разрабатывали на протяжении года.