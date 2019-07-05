Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьева

Его обвиняют в государственной измене, однако что конкретно вменили чиновнику, пока неизвестно в связи с присвоением делу грифа «секретно». В зале заседаний Воробьев находился в клетке. На его голове была камуфляжная балаклава. Адвокат Воробьева Алексей Альянов сообщил, что защита считает арест незаконным и будет его обжаловать. По существу дела юрист говорить отказался, пока у него нет официальных документов.

Воробьев будет находится под арестом до 4 сентября. Задержали его накануне, 4 июля, в столице сотрудники ФСБ. По данным источников издания «Взгляд» у Воробьева обнаружили звукозаписывающее устройство и паспорт гражданина Польши.

По данным официальной биографии чиновника на сайте правительства Калининградской области, откуда он родом, сообщается, что он получал грант на обучение в Варшаве в начале двухтысячных. Воробьеву 39 лет, он окончил юрфак Московского психолого-социального института по специальности Юриспруденция. Почти всю жизнь он работал с будущим полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, который с 2005 по 2008 годы занимал пост мэра в его родном городе Гусеве. Воробьев в то время был начальником правового управления Гусевского городского округа. Таукже воробьев был гендиректором Агентства по развитию Территорий, которое занималось проектом «ИТехнополис Гусев», а потом стал полпредом губернатора Калиннградской области Цуканова в органазх судебной власти. В 2017 год3у трудился на посту федерального инспектора Карелии, а в январе 2018-го стал глдавой аппарата Цуканова, который был помощником президента. В июле прошлого года Воробьев стал помощником полпреда Цуканова, основную часть времени он проводил в Москве, пишет Знак.ком.

Количество дел о государственной измене в России в последние годы растет, — сказал «Эху Москвы» юрист, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. Павлов добавил, что изолятор Лефортово, где содержат Воробьева, считается одним из самых закрытых, и даже адвокатов туда допускают с трудом.

Губернаторы, полпреды и другие региональные чиновники уже давно находятся в «группе риска», часто становясь фигурантами уголовных дел.

За последние несколько лет количество дел в отношении бывших и действующих губернаторов серьезно выросло. В марте 2015 года был арестован глава Сахалина Александр Хорошавин – вместе с членами команды его обвинили в многочисленных эпизодах взяточничества. Вскоре после этого дело о превышении полномочий завели на бывшего губернатора Брянской области Николая Денина. В сентябре того же года следователи пришли уже за главой Коми Вячеславом Гайзером, предъявив обвинения в руководстве преступным сообществом. В июне 2016 года с крупной суммой в московском ресторане был задержан кировский губернатор Никита Белых. Спустя еще несколько месяцев под арестом оказался предшественник Гайзера Владимир Торлопов, причем по тому же делу о преступной группе. Пик задержаний региональных чиновников пришелся на весну 2017 года. Сначала был взят под стражу бывший мэр Челябинска и экс-глава региона Михаил Юревич. Вскоре за ним последовал глава Удмуртии Александр Соловьев. Следующим стал экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, подавший в отставку всего за несколько дней до задержания. Всем троим были предъявлены обвинения во взяточничестве по разным делам.

Последним громким делом стали обвинения в адрес экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева – в марте этого года его заподозрили в хищении средств «Роснефти».