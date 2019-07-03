Целому ряду кандидатов от оппозиции удалось собрать необходимое число подписей для участия в выборах в Мосгордуму

В «Центре сбора подписей» независимыми кандидатами сегодня рассказали о том, как прошла кампания по выдвижению в столичный парламент. Пресс-конференцию организовали сторонники Алексея Навального.

Небольшое помещение в цокольном этаже дома на Рождественском бульваре, специальная пропускная система — возможные кандидаты опасаются провокаций и порчи бюллетеней. Перед входом — альтернативные сборщики от Сергея Троицкого, активно курят под баннером «Битва за Москву. Москва без дерьма». «Паук» после снятия кандидатуры 12-м округе выдвинулся в 43-м округе. Кто-то все ещё идёт оставить свою подпись — но их встречают словами о том, что процедура завершена. Любовь Соболь и Иван Жданов показывают заполненные подписные листы и рассказывают о трудностях в процессе сбора. Сегодня для них он завершился. По их словам — успешно. Глава сети штабов Навального, стоявший у руля кампании, Леонид Волков, сказал что в этом году у команды получилось сделать то, чего нельзя было сделать 5 лет назад в 2014-м. Волков добавил, что у хэдлайнеров компании – Владимира Милова, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова и Константина Янкаускаса при честной игре со стороны власти нет шансов остаться незарегистрированными.

В этом уверена и Любовь Соболь. По её словам, власть должна будет зарегистрировать её кандидатом в 43-м округе.

Иван Жданов уверен: сбор подписей — это заградительный барьер, который был успешно преодолен. Дальше мяч на стороне власти.

Для регистрации необходимо набрать 5000 подписей. На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города — в Зеленограде, Бибирево и Чертаново будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Уже подписан соответствующий закон.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Кандидаты могут подать подписные листы не позднее 18 часов завтрашнего дня.

Собирать подписи в июньской Москве, — очень тяжелое занятие, рассказал «Эху Москвы» журналист Михаил Фишман, который помог сборщикам в своем подъезде. Фишман добавил, что с семидесяти квартир удалось получить семь подписей. По его словам, активисты расценили это как удачный результат.

Несмотря на все проблемы с подписями и провокации, всё равно необходимо пытаться победить на выборах, — сказал в эфире «Эха Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский. Ходорковский добавил, что если таких политиков не будет, то реформы пройдут также плохо, как в начале девяностых годов.

От партии «Единая Россия» на выборы не выдвинулся ни один человек. Решение не выдвигать собственных кандидатов приняли в руководстве московского отделения, соответствующего указания свыше не поступало. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал член высшего совета «Единой России», сенатор Константин Косачев. Константин Косачев отказался комментировать ситуацию в Петербурге, где «Единая Россия» препятствует регистрации оппозиционных кандидатов, отметив, что в ситуации должны разобраться местные избиркомы и суды.

Интересно, что к теме московских выборов имеет отношение даже скандал с «Википедией». Там были забанены 12 редакторов, которые улучшали имидж чиновников и очерняли оппозицию в статьях. Доказательства против этих злоумышленников собирали полгода, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» руководитель цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов.

Помимо Соболь, эти аккаунты правили статьи про ФБК, движение «Открытая Россия», публициста Виктора Шендеровича, главреда Нью Таймс Евгению Альбац и многих других.