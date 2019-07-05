В Воронежской области на 30 тысяч рублей оштрафовали бывшего учителя, который обжег ученика горячим утюгом и ударил гладильной доской. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

По данным следователей, в марте учитель землянской школы Виктор Величкин с помощью утюга и гладильной доски пытался успокоить шумевшего на уроке труда пятиклассника. Ребенок получил ожоги 1-й и 2-й степени. На учителя завели уголовное дело. После этого 61-летний Величкин написал заявление об уходе и добровольно заплатил за моральный ущерб 50 тысяч рублей.