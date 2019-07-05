Путин подписал указ об отмене штрафов для студентов, которые уехали учиться за границу по гос.грантам и не вернулись

Владимир Путин подписал указ об отмене штрафов для российских студентов, которые уехали учиться за границу по государственным грантам и не вернулись. Распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Раньше, если студент уезжал учиться по гранту в зарубежный вуз и не возвращался в Россию, он должен был заплатить штраф, равнявшийся двукратному размеру гранта, и возместить стоимость обучения. Теперь же необходимо только возвращать деньги, потраченные на учебу.