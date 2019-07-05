Суд в Польше решил экстрадировать в Россию совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского

Он находился в международном розыске и был задержан в Польше в конце марта. В России Вишневского подозревают в том, что он дал взятку в размере 7 миллионов рублей, чтобы скрыть незаконные действия при реконструкции «Зимней вишни». С 2016-го года предприниматель жил в Испании.

Год назад в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения предъявили 15-ти фигурантам дела.