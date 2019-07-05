На АЗС в Новой Москве горят три емкости с топливом общим объемом 60 куб. м

Три резервуара по 20 кубометров топлива в каждой горят на автозаправочной станции в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.

«Происходит факельное горение на газовой заправке АЗС», — сказал источник. По его словам, в трех емкостях находится по 20 кубометров топлива. «Горят три емкости, грузовой автомобиль-цистерна», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что пожар произошел на автозаправке в районе дома 2 на улице Хабарова в городе Московский в Новой Москве.

Людей эвакуируют из торгового центра «Новомосковский» в Новой Москве из-за пожара на АЗС. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Из ТЦ «Новомосковский» эвакуируют посетителей и работников. Он находится в 100 метрах от горящей АЗС», — сказал источник.