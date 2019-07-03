Худрук ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли уйдет со своей должности

Ранее сегодня Минкульт сообщил и об увольнении директора учреждения Алексея Туркалова, у которого был конфликт с художественным руководителем.

Худрук драматического театра имени Волкова Евгений Марчелли написал заявление об уходе после беседы с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом сам театральный деятель рассказал в беседе с «Эхом». В недавнем конфликте с директором учреждения есть часть его вины, но главное, что театр сможет работать дальше, подчеркнул Марчелли.

В Минкульте ранее сегодня сообщили об увольнении директора театра Алексея Туркалова. Этого решения добивалась труппа. Вместе с тем Марчелли был объявлен выговор, а глава Минкульта упрекнул худрука в том, что тот не сумел «наладить дисциплину в коллективе», передает ТАСС. Конфликт в Волковском театре продолжался уже некоторое время: Марчелли, в частности, утверждал, что Туркалов отнял его полномочия.

По некоторым данным, конфликтная ситуация также была связана с решение об объединении Волковского и Александринского театра в Петербурге. Марчелли выступал за, а Туркалов против.