Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро обвинил чемпионов из России и Украины в получении взятки

Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро обвинил олимпийских чемпионов из России и Украины в получении взятки. Сержио Кабрал сказал в суде, что несколько членов Международного олимпийского комитета, в том числе пловец Александр Попов и легкоатлет Сергей Бубка, получили деньги при выборе столицы Олимпиады 2016-го года. Экс-губернатор, осужденный за коррупцию и отмывание денег, дал показания в рамках сделки со следствием. В общей сложности членам МОК, по словам Кабрала, заплатили 2 миллиона долларов.

Александр Попов и Сергей Бубка – это люди, которые не могут иметь отношения к коррупции, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал бывший заместитель главного редактора издания «Спорт Экспресс» Владимир Гескин. Гескин добавил, что это не первый подобный случай в истории Международного олимпийского комитета.