Кремль ознакомился с расследованием журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе

Заниматься сведениями, изложенными в материале, будут соответствующие ведомства, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов начал работу над расследованием, посвященном владельцам московских кладбищ, в феврале прошлого года. Месяц назад, когда работа над текстом была завершена, журналиста задержали в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Спустя несколько дней дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. На этой неделе расследование Голунова опубликовали более 30-ти российских и зарубежных СМИ.