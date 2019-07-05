Помощника полпреда президента в Уральском округе арестовали по делу о госизмене

Александра Воробьева взяли под стражу до 4-го сентября. Решение принял Лефортовский суд Москвы. Об аресте ходатайствовала ФСБ. Как пишет сайт Znak.com, Воробьева задержали в Москве накануне. По некоторым данным, при себе у него был паспорт гражданина Польши и звукозаписывающее устройство. Издание отмечает, что в официальной биографии чиновника есть факт обучения в Национальной школе государственного управления в Варшаве. Он выиграл соответствующий грант в начале 2000-х.

Александр Воробьев – уроженец Калининградской области. Долгое время он работал в этом регионе в команде Николая Цуканова. Когда Цуканов был назначен полпредом президента в Уральском округе, Воробьев перешел к нему на работу в Екатеринбург. При этом чиновник бОльшую часть времени проводил в Москве.