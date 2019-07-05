Премьер и председатель «Единой России» Медведев призвал однопартийцев «не уходить с головой в матрицу»

Премьер и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев «не уходить с головой в матрицу» и при использовании цифровых технологий не забывать о личном общении с людьми. С такими словами он выступил на партийной конференции. Медведев также призвал участников праймериз «Единой России» публиковать свои предвыборные инициативы и сказал, что задумался над совершенствованием предварительного голосования, — пишет агентство ТАСС.